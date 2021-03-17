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حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد (فيديو)

مال وأعمال

حريق كبير يلتهم سوقا تجارية في بغداد (فيديو)
صورة من بعيد لحريق بغداد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن حريقا كبيرا التهم إحدى الأسواق التجارية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "الحريق التهم مخازن تجارية كبيرة في منطقة الكرادة صباح اليوم، وتسبب بخسائر مالية كبيرة لا يعرف حجمها".

وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني أرسلت 50 فريقا لإطفاء الحريق وتمكنت من ذلك".

ودائما ما تتعرض المحال التجارية والمخازن في منطقة الكرادة، إلى حرائق بسبب تماس كهربائي أو ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر: RT

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