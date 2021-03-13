الهند.. هندوسي يعتدي على فتى مسلم لشربه الماء في معبد (فيديو)

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل هندوسي لاعتدائه على فتى مسلم شرب الماء في معبد ببلدة غازي آباد قرب العاصمة نيودلهي.

وتم إلقاء القبض على شرينغي ناندان ياداف، بعد انتشار مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الاعتداء.

وأظهر المقطع ياداف وهو يسأل الضحية آصف عن اسمه، ويضربه بلا رحمة.

According to a instagram account (hinduektasanghh), A muslim kid was mercilessly beaten for drinking water in a temple.

Cc : @ghaziabadpolice@Uppolicepic.twitter.com/61ezNX0zMn — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 12, 2021

وقال فارون كومار، ضابط العلاقات العامة في شرطة غازي آباد: "لقد اعتقلنا شرينغي ناندان ياداف، بعد انتشار المقطع المصور عبر وسائل التواصل".

وأضاف: "نحقق لمعرفة السبب الدقيق لمثل هذا السلوك".

وغازي آباد، هي بلدة تابعة لولاية أوتار براديش الشمالية، على بعد نحو 33 كم من نيودلهي.

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها لعام 2021، عن استمرار الهجمات في الهند ضد الأقليات وخاصة المسلمين، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد قادة حزب "بهاراتيا جاناتا" وأنصاره الذين يشاركون في أعمال عنف ضد المسلمين.

المصدر: "القدس العربي"