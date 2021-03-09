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مصر.. فيديو جديد للحظة استدراج طفلة المعادي قبل التحرش بها

مجتمع

مصر.. فيديو جديد للحظة استدراج طفلة المعادي قبل التحرش بها
Reuters
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نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو جديدا، يظهر فيه استدراج المتحرش لطفلة المعادي من الشارع والدخول بها إلى إحدى المساكن.

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وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش، الذي ظهر في مقطع فيديو يوثق استدراجه لطفلة في مدخل عقار بمنطقة المعادي.

وتبين أن المتهم متزوج ولديه طفلان، وتمكنت القوات من تحديد هويته من خلال فحص الكاميرات، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

المصدر: "مصر تايمز"

 

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