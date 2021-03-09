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دار الإفتاء المصرية تعلق على فيديو التحرش بطفلة المعادي

مجتمع

دار الإفتاء المصرية تعلق على فيديو التحرش بطفلة المعادي
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قالت دار الإفتاء المصرية إن التحرُّش الجنسى بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية فى المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة.

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وأضافت الدار تحت هاشتاغ:"#المتحرش_بالأطفال_مجرم": "وهو -إلى كونه فعلا فاحشا- غدر وخيانة وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويث المجتمع بهذا الفعل المشين.

وشهدت منطقة المعادي في مصر واقعة مؤسفة عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكني، وقال مصدر أمنى، إنه لم يتم القبض على المتهم حتى الآن، ولم تحرر أسرة الطفلة محضرا، لكنه أكد على فحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الواقعة، ويتم تكثيف الجهود لضبط المتهم.

المصدر: RT

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