شروط الحياة السعيدة من وجهة نظر المرأة الروسية

كشفت دراسة أجراها "سبيربنك لإدارة الأصول" و"سبيربنك للتأمين على الحياة"، المتطلبات التي تعتبرها المرأة الروسية من الضروريات للحياة السعيدة.

وبحسب النساء اللاتي شاركن في استطلاع الرأي، فإن أهم متطلبات الحياة السعيدة للمرأة الروسية، السكن، وجودة الرعاية الصحية، والتعليم، والغذاء، وتوفر الفرصة لممارسة الأنشطة التي تحبها.

وقالت الدراسة إن النساء الروسيات أكثر استعدادا من الرجال للدراسة والعمل والسعي لتحسين وضعهن.

وبحسب الدراسة أعربت 74% من النساء اللاتي يعشن في المدن الكبيرة عن رضائهن عن جودة الحياة.

ولتحسين ظروف الحياة، أظهرت الدراسة أن المرأة أكثر استعداد من الرجل للحصول على تعليم، وأكثر قدرة على العمل، وكذلك أكثر سعيا من الرجل في البحث عن وظيفة جديدة.

ويرى 93% من النساء الروسيات أن هناك فرصة لتحسين وضعهن من خلال التعليم، مقابل 86% من الرجال.

وأظهرت الدراسة أن حوالي 88% من النساء مقابل 85% من الرجال، على استعداد للعمل الجاد أو لتغيير عملهن.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن 79% من النساء يعتبرن أنه من الممكن تحسين مستوياتهن المعيشية من خلال بدء أعمالهن التجارية الخاصة، و40% من خلال الانتقال إلى المدن الأخرى حيث توجد فرص عمل ونوعية حياة أفضل، وفي الوقت نفسه تبين أن هناك 57% فقط من النساء، مقابل 71% من الرجال، واثقون من أنه يمكن تحسين ظروف الحياة من خلال الاستثمار في المشروعات الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي