على أعتاب عيد المرأة 8 مارس.. بطرسبورغ تكرّم أكثر النساء نفوذا

أقامت صحيفة "ديلوفوي بطرسبورغ" (بطرسبورغ الأعمال) في 1 مارس الجاري مراسم تكريم للنساء اللواتي لا تفتخر بهن بطرسبورغ فحسب بل وروسيا كلها.

وذلك عشية الاحتفال بعيد المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس الجاري والذي يعتبر عطلة رسمية في روسيا.

DP.ru

وقد أعدت الصحيفة قائمة أكثر نساء بطرسبورغ نفوذا التي ضمت 200 امرأة، وبينهن المشاركات في مشاريع مختلفة مثل تصنيف أغنى نساء الأعمال الـ100، تصنيف أفضل الطبيبات والمهندسات والحقوقيات والفنانات وغيرهن.

DP.ru

وفازت رئيسة إدارة شركة بطرسبورغ" امرأة الأعمال، إرينا بانتشينكو بجائزة "أفضل نساء بطرسبورغ نفوذا" بفئة "البزنس ومرافقه".

DP.ru

أما نائب رئيس شركة "إل أو تي بي بي" يلينا ديوكاريفا، ففازت بجائزة "نمط الحياة".

DP.ru

وضمت القائمة كذلك مدير عام شركة "كليانز ميديكاب" يلينا كيريينكو ورئيسة إدارة منتدى "أهالي بطرسبورغ"، فالنتينا أورلوفا التي فازت بجائزة" أكثر نساء بطرسبورغ نفوذا" بفئة "الثقافة".

DP.ru

المصدر" صحيفة "بطرسبورغ الأعمال"