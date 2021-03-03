الفنانة نادية العراقية تواصل إثارة الجدل بتصريحاتها في مصر

كشفت الفنانة نادية العراقية، أنها تتعرض منذ فترة لمواقف غريبة، فيما يخص عملها كفنانة تعرضها للإحراج، وتجعلها تعتذر عن أعمال.

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وأوضحت في تصريحات لموقع "الوطن" المصرية أن آخر هذه المواقف، كان في فيلم "نادي الرجال السري".

وقالت: "في ذات يوم جاءني تليفون للذهاب لفيلم (نادي الرجال السري)، وظننت أن هذا الهاتف للمشاركة في العمل، لكن تفاجأت بأنهم طلبوني للذهاب لعمل كاستينج".

وتابعت: "بعد شغل 20 سنة، بيكلموني علشان أروح أعمل كاستينج، وكأني لسه داخلة التمثيل جديد، ومعاملة سيئة فلم أتحمل وتركت المكان ورحلت".

كما استنكرت شائعة وفاتها مؤخرا، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدت اندهاشها من انتشار مثل هذه الأخبار، رغم انها تتمتع بصحة جيدة، وأوضحت أنها كانت "نائمة وقت انتشار هذه الشائعات، وعندما استيقظت تفاجأت بكثير من الاتصالات".

وكانت الفنانة نادية العراقية قد أثارت الجدل في مصر بعدد من المنشورات على "فيسبوك"، انتقدت فيها الإعلام، بسبب تجاهله لوفاة الفنانة أحلام الجريتلى، وكتبت "حتى الموت فيه سوبر ستار وستار.. ايه الظلم ده.. القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان، ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي، اللي بقالها 35 سنة عطاء.. عيب عليهم بجد.. واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار، حتى لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتى في الموت.. بس العدل في القبر وفي الآخرة.. أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".

المصدر: الوطن