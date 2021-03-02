وفاة المخرج المصري حسين عبد القادر

أكد الفنان المصري، ياسر صادق، وفاة المخرج، حسين عبد القادر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال ياسر صادق: "فقدنا قامة كبيرة جدا...فنية وإنسانية...أستاذي وحبيبي ومخرجي وصاحب الأفضال".

ونعى ياسر صادق، عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، المخرج المصري المسرحي، حسين عبد القادر، ونشر قائلا: "الدكتور حسين عبد القادر، أخرجتلي في الجامعة وكنت مؤمن جدا بيا، وفرحت أكتر مني لما خدنا قناع الجامعات برائعتك مسرحية (لكع بن لكع) ولما أخدت ممثل أول الجامعات حضنتني أوي وقولتلي عارف يعني إيه أول الجامعات ويحجب المركز التاني عارف ياولد .. يعني فيه فرق كبير بينك وبين اللي بعدك علشان كده خد المركز التالت لازم تكمل في المعهد الدكتور فوزي فهمي عايزك".

وأضاف في منشوره: "كان ساعتها الدكتور فوزي رئيس اللجنة وعميد المعهد وبالفعل دخلت المعهد ولاقيتك بتدرس لي علم نفس ولما اتخرجت وجينا نتعين عينتني في مسرح الغد أول ما اتبنى وكنت أنت مدير عام المسرح ويوم لجنة الامتحان للتعيين كان عندي أوردر تصوير عطلتلي اللجنة ساعتين لغاية لما آجي من التصوير وامتحن والتمست لي 100 عذر قدام اللجنة كنت مؤمن أوي بيا وكنت شايفني ابنك".

واختتم حديثه قائلا: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويحسن إليك، ويسكنك الفردوس الأعلى، سامحني يا أستاذي، الحياة خدتني منك وبعدت عنك، بس والله عمري ما نسيتك ولا نسيت فضلك عليا ولاهانساك، وداعا يا صاحب الفضل".

كل نفس ذائقة الموت فقدنا قامة كبيرة جدا فنية وإنسانية أستاذي وحبيبي ومخرجي وصاحب الأفضال الأستاذ الدكتور حسين عبد القادر... Posted by Yasser Sadek on Monday, March 1, 2021

المصدر: RT