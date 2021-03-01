وفاة أرملة أحد أشهر أدباء مصر في القرن العشرين (صورة)

توفيت اليوم الاثنين، رجاء عبد الرحمن الرفاعي، أرملة الأديب المصري الراحل والكاتب الكبير يوسف إدريس، أحد أبرز الكتاب والمبدعين المصريين والعرب في القرن العشرين.

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وقال الناقد المصري حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما.. رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. استراحت أخيرا .. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء .. إلى لقاء".

وكان يوسف إدريس قد تعرف على رجاء الرفاعي وهي فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها واكتفت بشهادة فرنساوي تعادل الشهادة الإعدادية.

ووجهها يوسف إدريس لقراءة مؤلفات الكبار وبعدها قررت دخول عالم الأدب، خاصة بعدما تيقنت من أن الدخول لعالم إدريس لا يكون إلا بالقراءة والكتابة وهنا استكملت تعليمها وحصلت على التوجيهية والتحقت بقسم الفلسفة في كلية الآداب ثم درست النقد الفني وتحولت إلى أول ناقدة لأعمال يوسف إدريس.

المصدر: اليوم السابع