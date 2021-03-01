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الكويت.. نشطاء يناشدون وزير الداخلية السماح لفنان قطري بالمشاركة في تشييع والدته

مجتمع

الكويت.. نشطاء يناشدون وزير الداخلية السماح لفنان قطري بالمشاركة في تشييع والدته
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت - أرشيف
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ناشد عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية وزير الداخلية الكويتي ثامر علي الصباح، السماح للفنان القطري سعد الفهد، بدخول البلاد للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت الاثنين.

ونشر الفنان سعد الفهد على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي، اسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته والفردوس الأعلى، موعدنا عند العادل يا أمي. يا رب صبرك وعفوك ولطفك وحلمك علي".

ولقيت تغريدة الفهد صداها بين أوساط الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي كحالة إنسانية، وشارك كذلك في مناشدة حملت اسم الفنان عدد من الحقوقيين.

وجاءت المناشدات عقب إعلان الفنان سعد الفهد، الذي ولد في محافظة الجهراء الكويتية وعاش فيها، وفاة والدته والإشارة إلى عدم تمكنه من رؤيتها والمشاركة بوداعها الأخير.

وخرج الفنان سعد الفهد من الكويت مطلع عام 2000، ومنع من دخولها، ما اضطره للاستقرار في قطر، حيث أرجع السبب آنذاك إلى الفنان عبد الله الرويشد، متهما إياه بأنه "كان يغار منه وتسبب بخروجه من الكويت"، حسب تقارير.

المصدر: وكالات

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