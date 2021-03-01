الكويت.. نشطاء يناشدون وزير الداخلية السماح لفنان قطري بالمشاركة في تشييع والدته
ناشد عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية وزير الداخلية الكويتي ثامر علي الصباح، السماح للفنان القطري سعد الفهد، بدخول البلاد للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت الاثنين.
ونشر الفنان سعد الفهد على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي، اسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته والفردوس الأعلى، موعدنا عند العادل يا أمي. يا رب صبرك وعفوك ولطفك وحلمك علي".
إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي اسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته والفردوس الأعلى موعدنا عند العادل ياأمي ياحظكم ياأخواني وأخواتي بتودعونها وتحضنونها وتشمونها وانا بعيد عنها يارب صبرك وعفوك ولطفك وحلمك علي— الفنان سعد الفهد (@1saadalfahad) March 1, 2021
ولقيت تغريدة الفهد صداها بين أوساط الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي كحالة إنسانية، وشارك كذلك في مناشدة حملت اسم الفنان عدد من الحقوقيين.
وجاءت المناشدات عقب إعلان الفنان سعد الفهد، الذي ولد في محافظة الجهراء الكويتية وعاش فيها، وفاة والدته والإشارة إلى عدم تمكنه من رؤيتها والمشاركة بوداعها الأخير.
🔸أحمد الفضلي:— سدرة (@SIDRA_KW) March 1, 2021
مناشدة إنسانية
لمعالي الشيخ ثامر علي الصباح وزير الداخلية نتمنى من وزير الداخلية صاحب القلب الكبير السماح للفنان سعد الفهد في الدخول للكويت لتشييع جنازة والدته ودفنها وحضور واجب العزاء مع أشقاءه علماً لايوجد أي مانع قانوني لدخوله الكويت•@Moi_kuw@A_Afadli11pic.twitter.com/SikzAxIMFt
معالي وزير الداخليه— مشاري بويابس (@mbuyabis) March 1, 2021
سعد الفهد
ماعليه احكام و اهله بالكويت،،،،،من باب انساني نرجو السماح له بدخول الكويت
ولا يوجد عليه اي قيد امني مُسبب
اقلها يجي يعزي اخوانه و ياخذ عزاء امه الله يرحمها
وخرج الفنان سعد الفهد من الكويت مطلع عام 2000، ومنع من دخولها، ما اضطره للاستقرار في قطر، حيث أرجع السبب آنذاك إلى الفنان عبد الله الرويشد، متهما إياه بأنه "كان يغار منه وتسبب بخروجه من الكويت"، حسب تقارير.
المصدر: وكالات