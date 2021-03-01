الكويت.. نشطاء يناشدون وزير الداخلية السماح لفنان قطري بالمشاركة في تشييع والدته

ناشد عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية وزير الداخلية الكويتي ثامر علي الصباح، السماح للفنان القطري سعد الفهد، بدخول البلاد للمشاركة في تشييع جثمان والدته التي توفيت الاثنين.

ونشر الفنان سعد الفهد على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي، اسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته والفردوس الأعلى، موعدنا عند العادل يا أمي. يا رب صبرك وعفوك ولطفك وحلمك علي".

إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله حبيبتي والدتي اسأل الله أن يتجاوز عنها ويرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته والفردوس الأعلى موعدنا عند العادل ياأمي ياحظكم ياأخواني وأخواتي بتودعونها وتحضنونها وتشمونها وانا بعيد عنها يارب صبرك وعفوك ولطفك وحلمك علي — الفنان سعد الفهد (@1saadalfahad) March 1, 2021

ولقيت تغريدة الفهد صداها بين أوساط الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي كحالة إنسانية، وشارك كذلك في مناشدة حملت اسم الفنان عدد من الحقوقيين.

وجاءت المناشدات عقب إعلان الفنان سعد الفهد، الذي ولد في محافظة الجهراء الكويتية وعاش فيها، وفاة والدته والإشارة إلى عدم تمكنه من رؤيتها والمشاركة بوداعها الأخير.

🔸أحمد الفضلي:

مناشدة إنسانية

لمعالي الشيخ ثامر علي الصباح وزير الداخلية نتمنى من وزير الداخلية صاحب القلب الكبير السماح للفنان سعد الفهد في الدخول للكويت لتشييع جنازة والدته ودفنها وحضور واجب العزاء مع أشقاءه علماً لايوجد أي مانع قانوني لدخوله الكويت•@Moi_kuw@A_Afadli11pic.twitter.com/SikzAxIMFt — سدرة (@SIDRA_KW) March 1, 2021

معالي وزير الداخليه



سعد الفهد

ماعليه احكام و اهله بالكويت،،،،،من باب انساني نرجو السماح له بدخول الكويت



ولا يوجد عليه اي قيد امني مُسبب



اقلها يجي يعزي اخوانه و ياخذ عزاء امه الله يرحمها — مشاري بويابس (@mbuyabis) March 1, 2021

وخرج الفنان سعد الفهد من الكويت مطلع عام 2000، ومنع من دخولها، ما اضطره للاستقرار في قطر، حيث أرجع السبب آنذاك إلى الفنان عبد الله الرويشد، متهما إياه بأنه "كان يغار منه وتسبب بخروجه من الكويت"، حسب تقارير.

المصدر: وكالات