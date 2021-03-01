الأردن.. فتاة تحطم زجاج نحو 15 مركبة وتصرخ بشكل هستيري (صور)

أقدمت فتاة أردنية في العشرين من العمر، على تحطيم وتكسير زجاج عدد من المركبات في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد بشمال البلاد.

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ووفقا لما نقل موقع "خبرني" عن أصحاب المركبات، حطمت الفتاة زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصول رجال الأمن العام والقبض عليها.

الأمن يلقي القبض على فتاة قامت بتحطيم زجاج عدد من المركبات في الحي الشرقي إربد ✋ 🤙 pic.twitter.com/jLuZ2KSqRF — Khalel Alswaity (@khalelalswaity) February 28, 2021

وأشار مصدر أمني لـ"خبرني" إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة بعد تحطيمها زجاج عدد من المركبات، في حين قدم عدد من مالكي المركبات شكوى رسمية بحقها، وسيتم توديعها الاثنين إلى القضاء.

المصدر: "خبرني"