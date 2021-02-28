بدا وكأنه عرس تركي.. سيارة تتقدم موكبا وتخالف السير في شارع بموسكو

وثق شريط فيديو صور لسيارات مزينة بورود وأعلام، ومن بينها سيارة كانت مطلية بالعلم التركي، وتتحرك بشكل مخالف للسير على طريق سريع وسط العاصمة موسكو.

وحدد مركز مراقبة المرور في موسكو، الأحد، المخالفين الذين تسببوا في الواقعة التي بدت وكأنها تحاكي موكبا لعروسين.

وأضاف: "تعمد المخالفون القيام بمناورات خطيرة، وكانوا يقودون سياراتهم عكس اتجاه الحركة، ومن ثم قاموا بإغلاق حركة المرور تماما على الطريق".

وأشار المركز، إلى أنه "سيتم نقل جميع المواد إلى شرطة مرور موسكو، وستتم محاسبة المخالفين، بما في ذلك جنائيا".

وشدد البيان على أن "مثل هذا النوع من الانتهاكات الصريحة لقواعد القيادة على الطرق غير مقبولة على الإطلاق، وهي تهدد سلامة مستخدمي الطريق الآخرين. لا يمكنك القيادة بهذه الطريقة".

المصدر: "موسكو 24"