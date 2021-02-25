حادث مروري في ضواحي موسكو بمشاركة "إس-400"

في حادثة نادرة، تعرضت منظومة صاروخية ثقيلة للدفاع الجوي تابعة للجيش الروسي من طراز "إس-400" لحادث مروري في ضواحي العاصمة موسكو.

ونشرت وزارة الداخلية اليوم الخميس لقطات تظهر رتلا مؤلفا من عدة شاحنات عسكرية ثقيلة مزودة بصواريخ من طراز "إس-400"، يقف على جانب الطريق وقد ارتطمت إحدها بمركبة أمامية صغيرة بعدما عجز سائقها عن كبح الفرامل.

وإضافة إلى شاحنة إي 400 اشتركت في الحادث سيارتان خفيفتان وشاحنة مدنية وسيارة لشرطة المرور العسكرية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية.

المصدر: نوفوستي