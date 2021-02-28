ضبط لوحة فسيفساء رومانية باسطنبول معدة للتهريب

ضبطت السلطات التركية في مدينة اسطنبول، الأحد، لوحة فسيفساء أرضية تعود للعصر الروماني في عملية أمنية ضد مهربي الآثار.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن "فرق مكافحة جرائم التهريب لدى مديرية أمن اسطنبول، تلقت بلاغا الجمعة الماضي، يفيد بوجود سيارة في منطقة "باقر كوي" تحمل آثارا رومانية تاريخية".

وأضاف، أن "فرق الأمن عثرت في السيارة على لوحة فسيفساء أرضية تعود للعصر الروماني يبلغ طولها 3 أمتار و10 سم، وعرضها 90 سم".

وتابعت: "تم توقيف صاحب السيارة وإحالته إلى القضاء بتهمة انتهاك قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي، فيما جرى تسليم اللوحة الأثرية إلى مديرية المتاحف في اسطنبول".

المصدر: "الأناضول"