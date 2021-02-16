 
مباشر

شرطة دبي تغلق مخيما صحراويا وتغرّم منظميه 50 ألف درهم

مجتمع

شرطة دبي تغلق مخيما صحراويا وتغرّم منظميه 50 ألف درهم
Reuters Ahmed Jadallah
شرطة دبي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psga

أغلقت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة مخيما صحراويا لمدة شهر وفرضت غرامة 50 ألف درهم على منظميه لإخلالهم بتدابير الوقاية من كورونا.

وأشارت إلى أن "جهودها تأتي لرصد مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".

وسجلت الإمارات 355131 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 1041 حالة وفاة.


المصدر: "الإمارات اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا