شرطة دبي تغلق مخيما صحراويا وتغرّم منظميه 50 ألف درهم
Reuters Ahmed Jadallah
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أغلقت شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة مخيما صحراويا لمدة شهر وفرضت غرامة 50 ألف درهم على منظميه لإخلالهم بتدابير الوقاية من كورونا.
وأشارت إلى أن "جهودها تأتي لرصد مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)".
وسجلت الإمارات 355131 إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 1041 حالة وفاة.
شرطة #دبي بالتعاون مع دائرة السياحة تغلق مخيما سياحيا لمدة شهر وتخالف المنظم ٥٠ الف درهما لقيامه بتنظيم تجمع دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية@DubaiPoliceHQ@dubaitourismpic.twitter.com/mbPe6t5YEg— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 16, 2021
المصدر: "الإمارات اليوم"