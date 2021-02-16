سلطنة عمان.. السجن والغرامة لمواطن نشر مقطع فيديو مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية

أدانت محكمة ابتدائية بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، مواطنا بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية، عبر مقطع فيديو.

ووفق ما أورده الادعاء العام عبر حسابه في موقع "تويتر" فإن "المتهم الذي يدعى هلال بن عبد الرحمن بن عبدالله، ظهر في مقطع فيديو متداول انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص وعلى وجهه مستحضر عشبي، ويضع حول عنقه فئات مختلفة من العملة الوطنية على هيئة قلادة".

وقضت المحكمة على المتهم بالسجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني (ما يعادل 780 دولارا)، مع التصريح بنشر الحكم.

المصدر: RT