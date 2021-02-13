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مصر.. صاحب محل أخشاب يعرض ابنه الرضيع للبيع على "فيسبوك" والنيابة العامة تحقق

مجتمع

مصر.. صاحب محل أخشاب يعرض ابنه الرضيع للبيع على
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مواطنون يمشون أمام سيارة تابعة للشرطة المصرية
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أفادت النيابة العامة المصرية بتفاصيل تورط صاحب محل أخشاب في الاتجار بالبشر، حيث كشفت أن المتهم عرض ابنه الرضيع للبيع، على صفحة في "فيسبوك"، مقابل مبلغ مالي.

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وبعد التحقيقات، اعترف المتهم بعرض نجله للبيع في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبلغ مالي، معللا ذلك بمروره بضائقة مالية.

وأكد المتهم أنه أنشأ تلك الصفحة في "فيسبوك" لذات الغرض، وتم ضبط هاتف محمول خاص به، تبين أنه يحمل الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد رصدت المتهم عبر "فيسبوك"، وتتبعت صفحته الإلكترونية بعد الحصول على إذن من جهات التحقيق، وكشفت من خلال التحريات أن المتهم أعلن استعداده بيع ابنه مقابل مبلغ مالي، وبعد صدور قرار من النيابة بضبطه، تمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ القرار وضبطه وبصحبته الطفل الرضيع حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وظهر أنه صاحب محل أخشاب، مقيم بمحافظة الجيزة.

المصدر: "اليوم السابع"

 

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