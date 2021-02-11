الكويت.. سوري ومصري في قفص الاتهام بدعوى من شيخين في الأسرة الحاكمة

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن شيخين من الأسرة رفعا قضيتين ضد وافدين ما أدى بهما إلى قفص الاتهام.

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وأوضحت الصحيفة أن أحد الشيخين اللذين لم تكشف عن اسمهما، اتهم وافدا سوريا بسرقة ملف جمعية عمومية من أحد الأندية، فيما اتهم الشيخ الآخر وافدا مصريا بأنه أبرم عقودا مع مستثمرين من دون علمه.

ونقل عن مصدر أمني قوله إن "شيخا من الأسرة تقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية أفاد فيها بأن سوريا تسلل إلى نادي الكويت للسيارات عن طريق تسوّره، وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات وسرق ملف جمعية عمومية".

وذكر المصدر في إفادته للصحيفة أن "الشاكي أدلى ببيانات المتهم، وسجلت قضية جناية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم، ورفع البصمات من المكان".

وبشأن واقعة خيانة الأمانة، روى المصدر الأمني أن شيخا قصد مخافرا في محافظة العاصمة، واتهم مصريا يعمل لديه في أحد المكاتب بخيانة الأمانة، وذلك بقيامه بإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه.

وأشار المصدر الأمني في إفادته أيضا إلى أن "المتضرر أوضح أن موظفي المكتب اكتشفوا الواقعة بعد تدقيقهم على الملفات، حيث ظهرت لديهم عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب، وزوّد الأمنيين ببياناته، وسجلت ضده قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري في ملابساتها".

المصدر: الرأي