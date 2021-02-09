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ملكة بريطانيا جدة للمرة التاسعة

مجتمع

ملكة بريطانيا جدة للمرة التاسعة
Reuters
الأميرة يوجين
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أصبحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية جدة للمرة التاسعة، بعد أن أنجبت حفيدتها الأميرة يوجين طفلها الأول.

وحفيدة الملكة (30 عاما) وزوجها جاك بروكسبانك رزقا بصبي وهو يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب العرش.

وكسر الزوجان التقاليد من خلال مشاركة صورة بالأبيض والأسود عبر حساب الأميرة يوجين عبر "إنستغرام" وهما يمسكان بيد طفلهما.

كما أعلن قصر باكنغهام أنه "تم إبلاغ الملكة ودوق أدنبرة بهذا الخبر"، مؤكدا أن "صحة صاحبة السمو الملكي وطفلها جيدة".

المصدر: RT

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