ملكة بريطانيا جدة للمرة التاسعة

أصبحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية جدة للمرة التاسعة، بعد أن أنجبت حفيدتها الأميرة يوجين طفلها الأول.

وحفيدة الملكة (30 عاما) وزوجها جاك بروكسبانك رزقا بصبي وهو يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب العرش.

وكسر الزوجان التقاليد من خلال مشاركة صورة بالأبيض والأسود عبر حساب الأميرة يوجين عبر "إنستغرام" وهما يمسكان بيد طفلهما.

كما أعلن قصر باكنغهام أنه "تم إبلاغ الملكة ودوق أدنبرة بهذا الخبر"، مؤكدا أن "صحة صاحبة السمو الملكي وطفلها جيدة".

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.



The baby weighs 8lbs 1oz.



Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3pic.twitter.com/QfUtRIG39N — The Royal Family (@RoyalFamily) February 9, 2021

المصدر: RT