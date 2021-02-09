"الأوقاف" السورية تصدر فتوى بخصوص "زواج التجربة": باطل ومحرم

أصدرت وزارة الأوقاف السورية فتوى حول "زواج التجربة" قالت فيها إنه "محظور وباطل ومحرم ولا يصح أن يسمى زواجا"

وقال "المجلس العلمي الفقهي" في الوزارة إن ما يسمى "زواج التجربة" هدام للأسرة ومفسد للمجتمع، وأنه "يجعل المرأة ألعوبة بيد الرجل وأهوائه ويمس كرامة الرجل ومكانته". كما أن "فيه امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها"

وأضافت الوزارة إن ذلك الزواج "يتنافى مع مقاصد الشريعة في الزواج وأحكامه، وفيه خطر على الأولاد وحضانتهم، وفيه هدم للقيم والأخلاق في الأسرة"

وقالت إن آثارا اجتماعية خطيرة تترتب على ذلك الزواج "لذلك فهو محرم وباطل ولا يعد زواجا، وهو مخالف لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية".

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى والتشريع وصف "زواج التجربة" بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما".

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وجاء بيان الأزهر بعد انتشار نسخة مصورة عن عقد زواج سُمي بزواج التجربة، في مصر، وقال الأزهر إنها بدعة "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها" وأضاف أن تلك "الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع"

المصدر: RT