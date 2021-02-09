زواج الداعية المصري معز مسعود من الفنانة حلا شيحة يثير جدلا في مصر

علق الداعية المصري معز مسعود عقب عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث أثار زواجهما جدلا كبيرا في مصر.

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وكتب قائلا: "استمرى في الابتسام والتألق حبيبتي"، كما نشر صورة أخرى مع الفنانة حلا شيحة عقب عقد القران، وعلق على صورة أخرى بالآية القرآنية: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}.

وكانت قد بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر، وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفي، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستغرام"، صورة له ممسكا جيتارا، لتعلق حلا شيحة قائلة: "هاي معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوي".

وفي يوم 2 ديسمبر الماضي وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامي بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شىء".

وتزوج الداعية المصرية 4 مرات في العام 2003، تزوج الداعية للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة.

وفي العام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، إلى أن تزوج حلا شيحا العام الجاري.

المصدر: RT + اليوم السابع