فيديو.. فنانة مصرية تعترف بحبها لداعية إسلامي بعد فترة من الشائعات

اعترفت الفنانة المصرية حلا شيحة، بحبها للداعية الإسلامي المصري معز مسعود، لأول مرة، بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.

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ونشرت الفنانة في حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مقطعا من أغنية "المقاتل" التي كان قد أهداها لها معز مسعود أخيرا، وعلقت عليها قائلة: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".

وأهدى معز مسعود أغنية بصوته بعنوان "المقاتل" عبر حسابه على "إنستغرام" وقال: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة... رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن"، لتعيد حلا نشر الأغنية.

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو الماضي، عندما نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة له ممسكا غيتارا، لتعلق حلا شيحة قائلة "هاي معز مين واخد الصورة" ليرد عليها "شخص مهم أوي".

المصدر: وسائل تواصل اجتماعي+اليوم السابع