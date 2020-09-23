مصر.. تداول معلومات حول ارتباط محتمل للداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة مقابل مهر مغر

أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول أنباء غير مؤكدة بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة، بالمنتج والداعية الإسلامي معز مسعود.

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واستند مروجو النبأ لصورة يعود تاريخها لشهر يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر تقريبا، عندما نشر معز عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ممسكا غيتارا، ومعلقا "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك".

وعلقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة"، ليرد "شخص ما مميز جدا".

كانت الصورة سبب الأنباء هي أخر ما نشره معز على "إنستغرام"، بينما كان أخر ظهور لحلا على نفس الموقع، قبل عدة أيام وتحديدا في 9 سبتمبر، عندما نشرت صورة والدتها، احتفالا بعيد ميلادها.

بالرغم من التزام أصحاب الشأن الصمت، إلا أن الشائعات لم تتوقف، وزادت الإجتهادات بإعلان المهر الذي حددته حلا شيحة، كشرط لقبول الزيجة والاتفاق على إنتاج مسلسل وفيلم لها.

يذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها أربعة أبناء، من زيجتها السابقة، وعاشت قبل لفترة مع زوجها في كندا، قبل أن تقرر الانفصال والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، أما آخر زيجة لمعز مسعود فكانت من الفنانة الشابة شيري عادل، ووقع الانفصال بينهما قبل أكثر من عام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية