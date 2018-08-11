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حلا شيحة ترد بحدة في تغريدة جديدة على منتقدي خلعها الحجاب

أخبار العالم العربي

حلا شيحة ترد بحدة في تغريدة جديدة على منتقدي خلعها الحجاب
@HalaShihaa
حلا شيحة
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نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، يوم السبت، سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت فيها على منتقديها بعد نزعها الحجاب.

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وقالت الممثلة المصرية حلا شيحة تغريدة لها: "نساء العراق وسوريا قتلن واغتصبن، لم ينشر أحد بوستات وفيديوهات استجداء واستعطاف ورجاء".

وأضافت: "حلا شيحة تغيرت قناعاتها فأصبح الأمر جللا وسببا في شماتة الأعداء وبكاء وندب ونحيب".

وتابعت قائلة في التغريدة نفسها: "أنا أستصغر الهالة الإعلامية والبكائية أمام أي بنت قتلت وهتك عرضها وشرفها باسم الدين والإسلام".

وأفادت في تغريدة ثانية بأنها تعلم سبب كل هذا الاستجداء، مشددة على أن لا أحد يريد أن يكشف غطاء البكابورت (بالوعة كبيرة للصرف الصحي أسفل البنايات).

المصدر: تويتر

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