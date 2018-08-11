حلا شيحة ترد بحدة في تغريدة جديدة على منتقدي خلعها الحجاب
نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، يوم السبت، سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت فيها على منتقديها بعد نزعها الحجاب.
وقالت الممثلة المصرية حلا شيحة تغريدة لها: "نساء العراق وسوريا قتلن واغتصبن، لم ينشر أحد بوستات وفيديوهات استجداء واستعطاف ورجاء".
وأضافت: "حلا شيحة تغيرت قناعاتها فأصبح الأمر جللا وسببا في شماتة الأعداء وبكاء وندب ونحيب".
وتابعت قائلة في التغريدة نفسها: "أنا أستصغر الهالة الإعلامية والبكائية أمام أي بنت قتلت وهتك عرضها وشرفها باسم الدين والإسلام".
نساء العراق و سوريا اتقتلوا و اغتصبوا— Hala Shiha حلا شيحا (@HalaShihaa) 11 августа 2018 г.
محدش نزل بوستات وفيديوهات استجداء و استعطاف و رجاء
حلا شيحة اتغيرت قناعاتها أصبح الأمر جلل
و سبب في شماتة الاعداء و بكاء و ندب و حدب
انا باستصغر الهالة الاعلامية و البكائية دي أمام اي بنت اتقتلت و اتهتك عرضها و شرفها بإسم الدين و الاسلام.
وأفادت في تغريدة ثانية بأنها تعلم سبب كل هذا الاستجداء، مشددة على أن لا أحد يريد أن يكشف غطاء البكابورت (بالوعة كبيرة للصرف الصحي أسفل البنايات).
و انا عارفة كل الاستجداء ده ليه— Hala Shiha حلا شيحا (@HalaShihaa) 11 августа 2018 г.
علشان محدش عايز غطا البكابورت ده يتفتح
لأن كله هيروح في الرجلين
هيتفتح بس لما اعرف احمي بناتي كويس
المصدر: تويتر