عقب تداول مقطع فيديو في مصر .. ضبط 6 أشخاص تنمروا على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على "فيسبوك" يتضمن تعدي بعض الأشخاص على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.

وبالفحص تبين عدم تقدم أحد بأية بلاغات تتعلق بالفيديو المشار إليه.. وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية للواقعة اضطلعت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف قطاع الأمن العام بتحديد الشخص المعتدى عليه في مقطع الفيديو (وهو مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة مقيم في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر اعتاد التنقل ببعض القرى المجاورة).. وكذا تحديد مرتكبي الواقعة ( 6 أشخاص وجميعهم مقيمون بمدينة أرمنت، أحد مراكز المحافظة ذاتها).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم في الواقعة بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة التنمر على المجني عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذي تم تداوله.

ناصر حاتم

المصدر: RT