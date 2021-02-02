"القبس": الكويت تستدعي سفيرها في كوبا بعد واقعة اقتحام منزل أحد دبلوماسييها

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن وزارة الخارجية الكويتية استدعت سفيرها في كوبا محمد فاضل خلف، للتحقيق معه بشأن خلاف داخلي بين أربعة من العاملين في السفارة، دبلوماسيين وإداريين.

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وأكدت مصادر كويتية لـ"القبس" "أن السفير سيعود إلى البلاد في أقرب رحلة نظرا للظروف الحالية في ظل جائحة كورونا وسيتم التحقيق في تفاصيل الواقعة".

وكشفت وزارة الخارجية الكويتية قبل يومين أنها تجري تحقيقا موسعا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا، في واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في هافانا.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية أكدت لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الوزارة تتابع ما تم تداوله عن اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في كوبا".

وأضافت: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة، وسبق للوزارة أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق، بمن فيهم السفير"، مشيرة إلى وجود خلاف تجاري يخص مالك العقار.

المصدر: "القبس"+"الراي"