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الكويت تحقق مع طاقم سفارتها بكوبا بقضية اقتحام منزل أحد دبلوماسييها في هافانا

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الكويت تحقق مع طاقم سفارتها بكوبا بقضية اقتحام منزل أحد دبلوماسييها في هافانا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت العاصمة
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كشفت وزارة الخارجية الكويتية أنها تجري تحقيقا موسعا مع طاقم سفارة الكويت لدى كوبا، في واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في هافانا.

وأكدت مصادر في وزارة الخارجية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الوزارة تتابع ما تم تداوله عن اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في كوبا".

وأضافت: "القضية تتعلق بمشكلة قديمة، وسبق للوزارة أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق، بمن فيهم السفير"، مشيرة إلى وجود خلاف تجاري يخص مالك العقار.

وتابعت: "بناء على التحقيق الذي أجري، تم اتخاذ عدد من القرارات بنقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة"، مشيرة إلى خلاف داخلي بين أطراف في السفارة، اتخذت الوزارة ما يلزم من إجراءات في التعامل معه.

المصدر: الراي

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