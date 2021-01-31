رئيس اتحاد التنس الروسي: يلتسين أنقذ روسيا من حرب أهلية

قال شامل تاربيشيف رئيس اتحاد التنس الروسي، إن أول رئيس لروسيا الحديثة بوريس يلتسين، الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين في 1 فبراير، أنقذ البلاد من خطر الانزلاق في الحرب الأهلية.

وأضاف تاربيشيف: "في عهد يلتسين لم تقع حرب أهلية، رغم أن سعر برميل النفط وصل في ذلك الحين إلى 10 دولارات فقط. حاليا ينتشر الذعر، عندما يبلغ سعر البرميل 30 دولارا، فما بالك إذا كان السعر أقل من ذلك بثلاث مرات".

وشدد على أن "الوضع في تلك الفترة، كان معقدا جدا ولكن بفضل يلتسين تم تجنب وقوع حرب أهلية".

وقال تاربيشيف: "أنا متأكد من أنه ستتم الكتابة عن ذلك عندما يدرك الناس، ما كان يحدث في ذلك الوقت. هناك أشخاص، لا يعرفون الوضع السائد في تلك الفترة ويتحدثون بسخافة عنه".

تولى بوريس يلتسين منصب رئيس الدولة في روسيا، في الفترة من 10 يوليو 1991 إلى 31 ديسمبر عام 1999.

المصدر: نوفوستي