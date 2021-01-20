تركيا.. استعادة فسيفساء عمرها 2000 عام قبل بيعها في إزمير
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تمكنت السلطات الأمنية في تركيا من استعادة لوحة أثرية من الفسيفساء تعود إلى ألفي عام في ولاية إزمير غربي البلاد، وذلك قبل بيعها لتجار آثار.
وحددت الفرق الأمنية سيارة تم نقل القطع الأثرية التاريخية بها وتتبعتها باستخدام نظام التعرف على اللوحة.
وعثر بداخل السيارة على فسيفساء يعود عمرها إلى ألفي عام وتنتمي إلى العصر الروماني مغلفة بالكرتون.
وتم اعتقال 4 أشخاص كانوا في السيارة، كما تم تسليم الفسيفساء إلى مديرية متحف إزمير، فيما لا تزال إجراءات التحقيق الأولي مع المشتبه بهم مستمرة.
المصدر: "زمان التركية"