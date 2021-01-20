تركيا.. استعادة فسيفساء عمرها 2000 عام قبل بيعها في إزمير

تمكنت السلطات الأمنية في تركيا من استعادة لوحة أثرية من الفسيفساء تعود إلى ألفي عام في ولاية إزمير غربي البلاد، وذلك قبل بيعها لتجار آثار.

وحددت الفرق الأمنية سيارة تم نقل القطع الأثرية التاريخية بها وتتبعتها باستخدام نظام التعرف على اللوحة.

وعثر بداخل السيارة على فسيفساء يعود عمرها إلى ألفي عام وتنتمي إلى العصر الروماني مغلفة بالكرتون.

وتم اعتقال 4 أشخاص كانوا في السيارة، كما تم تسليم الفسيفساء إلى مديرية متحف إزمير، فيما لا تزال إجراءات التحقيق الأولي مع المشتبه بهم مستمرة.

المصدر: "زمان التركية"