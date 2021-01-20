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العراق.. العتبة الحسينية تكرم 100 فتاة لتركهن "التبرج"

مجتمع

العراق.. العتبة الحسينية تكرم 100 فتاة لتركهن
صورة من التكريم
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أعلنت العتبة الحسينية في العراق، تكريم 100 طالبة من جامعات محافظة كربلاء لالتزامهن بالحجاب وتركهن "التبرج" في مسابقة تقيمها سنويا لـ"الطالبة المثالية".

وقال عضو مجلس إدارة العتبة سعد الدين البناء في تصريح صحفي: "كرمنا الاثنين (100) طالبة مثال على مستوى جامعتي كربلاء ووارث الانبياء والتي تقام للسنة الرابعة على التوالي".

وأضاف، أن "اختيار الطالبة لهذا التكريم يقوم على أساس أن يكون المثال في حجابها والتزامها وتركها للتبرج والزينة، فضلا عن مستواها العلمي".

وأشار إلى أن "هذه المسابقة كانت بمثابة دعم وتشجيع للطالبات الملتزمات داخل الحرم الجامعي وحافز لبقية الطالبات للحصول على هذا اللقب في السنوات القادمة إن شاء الله".

 

المصدر: موقع الأئمة الاثني عشر

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