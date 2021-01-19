صاحب مبادرة "زواج التجربة" في مصر: لست مأذونا

أكد صاحب مبادرة "زواج التجربة" في مصر أحمد التهامي أنه ليس "مأذونا وليس جهة تطلق"، مشيرا إلى أنه اقترح فكرته لحل المشاكل الزوجية.

وقال التهامي خلال مقابلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، إن "من شروط زواج التجربة توفير مسكن ملائم خلال 3 سنوات، ولو افترضنا أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق".

وأشار إلى أنه "متزوج منذ 6 شهور واتفق مع زوجته، في حال حدث أي خلاف يقع لهم، سيعملان عقد زواج تجربة، يضعا خلاله شروطهما ويقوما بحلها".

من جهته، شدد الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر بمصر الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، على حرمة "زواج التجربة"، مشيرا إلى أن من يروج لهذا الزواج "يسعى للشهرة والحصول على المتابعة الجماهيرية".

المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع"