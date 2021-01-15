بعد 24 عاما من الانتظار.. زوجان من أربيل يرزقان بنور العين

رزق زوجان من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بطفلة، وقال الأب معربا عن سعادته إنه "لم يكن يصدق أن يمن الله عليه بهذه الطفلة بعد الانتظار الطويل".

وقال كاكل رشيد: "أشكر الله تعالى الذي وهبني هذه الجوهرة الثمينة، إنها هدية رائعة أسعدتنا كثيرا، عقب 24 عاما من الانتظار".

وأضاف: "لم ألمح لزوجتي يوما أو أشعرها بأي رغبة لدي للزواج بأخرى من أجل الإنجاب، لطالما احببتها، والآن بعد أن رزقنا بهذه الطفلة، يزداد حبي لها يوما بعد آخر".

بدورها قالت الزوجة أديبة حميد: "أنا أسعد إنسانة على وجه الأرض حاليا، ولم أصدق حتى الآن أنني أصبحت أما، وأحب طفلتي كثيرا".

يذكر أن الزوجان لم يختارا للطفلة اسما بعد، إلا أن الأم أشارت إلى أن زوجها يرغب بتسميتها "سوما" أي "نور العين".

المصدر: "رووداو"