القنون تتصدر محرك البحث "غوغل" في السعودية بعد نشرها تحدي"BussItChallenge"

برز اسم رهف القنون، كمتصدر لأبرز ما تم البحث عنه عبر محرك البحث "غوغل" في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشاركتها في تحدي "BussItChallenge".

إقرأ المزيد

ونشرت رهف القنون مقطع فيديو وهي تؤدي تحدي "BussItChallenge"، على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، ونال أكثر من 190 ألف مشاهدة بعد نحو 24 ساعة على نشره، في حين أنها استخدمت خاصية تحديد من يسمح لهم بالتعليق على مقطع الفيديو.

وانتشر تحدي "BussItChallenge" على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على "تيك توك"، حيث ظهر العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل بملابس عادية قبل انتقال الفيديو في النصف الأخير له إلى ظهورهن بملابس مثيرة.

جدير بالذكر أن رهف محمد القنون لجأت إلى كندا، في يناير 2019، مشيرة إلى أن "أكبر تغيير في حياتها، هو التحول من إجبارها على ارتداء الشراشف السوداء وسيطرة الرجال عليها، لتصبح امرأة حرة"، حيث نشرت في وقت سابق صورتين لها، إحداهما بالنقاب والأخرى بزي السباحة (المايوه)، مقارنة بين وضعها سابقا وحاليا.

المصدر: "سي إن إن"