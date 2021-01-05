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خلل تقني في "إذاعة القرآن الكريم" بالجزائر يتسبب في انقطاع القرآن وحلول أغان محله

مجتمع

خلل تقني في
شارع عبد الكريم الخطابي والجامعة المركزية (يمينا) في مدينة الجزائر. الصورة: RT/F.S.
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تسبب خلل تقني في راديو "إذاعة القرآن الكريم" بالجزائر، صباح الاثنين، في تداخل أمواج البث مع إذاعة جزائرية أخرى وانقطاع بث القرآن ليحل محله الغناء والموسيقى مثيرا استغراب المستمعين.

خلل تقني في الصورة: صفحة "إذاعة القرآن الكريم" على فيسبوك.

وتكرر هذا الخلل عدة مرات، على غير العادة، حيث ينقطع القرآن وتحل محله أغان بالقبائلية، وهو ما دعا صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى دعوة مسؤولي "إذاعة القرآن الكريم" في الجزائر العاصمة لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لمواجهة مثل هذه المواقف بالقول "نرجو العمل على الحؤول دون تكراره، حفاظا على قداسة القرآن الكريم".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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