الخطوط السعودية تؤكد التزامها تجاه المسافرين من أصحاب الإعاقات البصرية

جددت الخطوط الجوية السعودية في اليوم العالمي للغة برايل للمكفوفين، التأكيد على التزاماتها تجاه المسافرين على متن رحلاتها من أصحاب الإعاقات البصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية إبراهيم بن سلمان الكشي: "نحن حريصون على الاحتفاء بجميع ضيوفنا الكرام، وتزويدهم بنطاق واسع ومتنوع من الخدمات، ووسائل الراحة، والدعم".

وأضاف: "ندعو جميع ضيوفنا لاستكشاف الخيارات المختلفة والمرونة المتاحة لهم قبل الحجز، حيث يمكنهم تصميم تجربة سفرهم لتلبي احتياجاتهم وتستجيب لرغباتهم".

واحتلت الخطوط السعودية في العام 2015 الصدارة على مستوى العالم، كأول ناقل جوي يقدم دليل طيران شاملا بلغة برايل للـمكفوفين والـمعاقين بصريا.

المصدر: "سبق"