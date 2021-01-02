سوريا .. 33 إصابة بالرصاص الطائش في ليلة رأس السنة

بلغ عدد الإصابات بالرصاص الطائش التي وصلت إلى المشافي في سوريا 33 حالة، دون الإعلان عن تسجيل أي حالة وفاة.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة توفيق حسابا أن تلك الإحصاءات تعد قليلة نسبيا مقارنة مع الأعوام السابقة.

وحول الإصابات الخطرة قال إن بينها شخصا في حلب يرجح أن يتم اللجوء إلى بتر أحد أطرافه نتيجة أذية وعائية، إضافة إلى حالة أخرى في درعا يرقد فيها مصاب في حالة سبات، "نتيجة مقذوف الرصاص الراجع الذي هبط على الجمجمة مباشرة"، إضافة إلى حالة طفلة في محافظة اللاذقية عمرها خمس سنوات أدت إصابتها إلى تشوه في الوجه، قد يستمر مدى الحياة.

وأشار حسابا إلى أن الألعاب النارية أيضا سببت أذيات وحرائق في بعض المنازل والمحال التجارية.

وحسب إحصاءات الوزارة تركزت معظم الإصابات في محافظة اللاذقية التي شهدت 10 إصابات، تلتها حلب بعشر إصابات، ثم دمشق والسويداء بواقع 5 إصابات في كل منهما، و3 إصابات في حمص، وإصابتين في كل من ريف دمشق وطرطوس، وإصابة واحدة في درعا.

المصدر: صحيفة "تشرين" السورية