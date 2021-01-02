مدينة دبي تعلن ارتفاع المتوسط العمري لسكانها

كشفت هيئة الصحة الإماراتية في دبي، أن المتوسط العمري المتوقع لسكان دبي ارتفع ليصل إلى 82.1 عاما، مقارنة بـ79.9 عاما، وفق آخر إحصاء، وبمعدل 82.5 للإناث، مقابل 81.8 للذكور.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى "التطور الكبير في الخدمات الصحية، خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أنها تعمل على تحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحة أفضل، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، وعملها اليومي يرتكز على تحقيق هذه الأهداف".

ولفتت هيئة الصحة في دبي إلى أنها "تسعى دائما للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الإمارة، بهدف تأسيس نظام متكامل للرعاية الصحية، يتوافق في معاييره، وحلوله الذكية والمبتكرة، مع أفضل النظم العالمية، ومع الاشتراطات والضوابط التي تحكم الاعتمادات والاعترافات الدولية".

وبلغ معدل المواليد السنوي بدبي عام 2019، 9.74 مولود لكل 1000 من السكان، منخفضا عن عام 2018، الذي شهد مواليد جددا بمعدل 10.25، حيث عدد المواليد شهد تراجعا منذ عام 2011، بمعدل تغير سنوي بلغ 4.98%، بسبب التراجع في معدل الخصوبة الإجمالي، وفقا للهيئة.

وأوضح تقرير الهيئة أن معدل الخصوبة الإجمالي لسكان دبي بلغ 1.28 طفل، لكل أنثى ما بين الـ15 والـ49 عاما في العام 2019، مقارنة بـ1.39 طفل عام 2018.

كما ذكر التقرير أن معدل المواليد الموتى لكل 1000 من السكان، انخفض من 5.6 حالات في العام 2018، إلى 4.37 حالات في العام 2019، بينما شهد معدل وفيات ما حول الولادة لكل 1000 من السكان، تراجعا من 7.8 حالات في العام 2018، إلى 6.59 حالات في العام 2019، فيما استقر معدل وفيات حديثي الولادة لكل 1000 من السكان عند 3.2 حالات وفاة، بين عامي 2018 و2019.

وبحسب مؤشرات هيئة الصحة في دبي، بلغ معدل الزيادة الطبيعية لكل 1000 من السكان في الإمارة دبي 8.68 فرد، مقارنة بـ9.41 أفراد في عام 2018، كما ظهر أن معدل الوفيات لكل 1000 من السكان بلغ 0.83 حالة وفاة، مقارنة بـ0.84 عام 2018، وهو من بين أدنى معدلات الوفيات في العالم.

المصدر: "الإمارات اليوم"