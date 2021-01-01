ظهور 581 مليونيرا في روسيا بيوم واحد

سجل في الـ1 من يناير 2021 رقم قياسي تاريخي في اليانصيب الحكومي الروسي، حيث فاز 581 شخصا بجوائز بالملايين.

وقال مصدر في إدارة يانصيب "ستولوتو": "في سحب اللوتو الروسي للعام الجديد، تم التنافس على أكثر من ملياري روبل، بينها مليار روبل جوائز كبيرة ونتيجة السحب ظهر في البلاد 581 مليونيرا جديدا".

وفازت خلال هذا السحب 11.7 مليون تذكرة، ووصلت القيمة الإجمالية للجوائز 2.235 مليار روبل فيما لم يتمكن أحد من الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليار روبل.

المصدر: نوفوستي