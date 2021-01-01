الكويت.. القبض على مصري قتل كفيله بـ7 طعنات

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مقيم مصري بتهمة قتل كفيلة الكويتي بعدة طعنات.

وقالت الصحيفة إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن وجود جثة في إحدى البنايات، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع تبين تلقي المجني عليه 7 طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وبينت التحقيقات أن الجاني حاول الاختباء لدى أحد أصدقائه في منطقة حولي، وحينما تم القبض عليه اعترف بجريمته، مبررا أنها حدثت نتيجة خلاف حول تجديد إقامته لدى الشركة التي تعود للمجني عليه.

المصدر: "الأنباء"