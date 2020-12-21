نشر مقطع فيديو يظهر مراهقين عراة داخل حمام شعبي في المغرب يلقى انتقادات حادة

انتشر مؤخرا فيديو مصور، يظهر فيه بعض المراهقين في المغرب وهم عراة داخل حمام شعبي بصدد استعراض عضلاتهم، بينما لقي هذا الشريط موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واجتاحت موجة من التحديات، التي يكون أبطالها قاصرون وبعض الشباب، مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، في الأيام الأخيرة، بعد أن عمد مراهقون على نشر فيديو عبر تقنية البث المباشر، تظهر فيه أجسادهم وهم بصدد الاستحمام داخل حمام شعبي، وقد شارك المراهقون الفيديو مع الأصدقاء على "فيسبوك" ومختلف المنصات الاجتماعية.

وخلف الحادث موجة من الذعر في صفوف المواطنين المغاربة، الذين أبدوا تخوفهم من هذه الفيديوهات، خصوصا في ظل سهولة التقاط الصور والفيديوهات، بواسطة الهواتف النقالة الذكية التي تسمح بالتصوير في مختلف الظروف والوضعيات.

ويأتي الشريط الجديد بعد أيام قليلة من نشر شريط جنسي لمواطنة مغربية تقيم بإيطاليا، وهي تمارس علاقة حميمية مع شاب، بوجه مكشوف، وقد أثار الفيديو موجة من التعليقات الساخرة والمنتقدة من قبل رواد "فيسبوك"، معتبرين هذه الخطوة إخلالا بالحياء، وضربا لخصوصية الممارسة الجنسية.

وقال الأستاذ الجامعي المتخصص في علم الاجتماع، علي الشعباني، في تصريح لصحيفة "هسبريس"، إن الكشف عن بعض الحميميات والخصوصية يكون مرتبطا ببعض الأمراض النفسية والعقد والنواقص، مبرزا أن "هؤلاء المرضى يحاولون تحدي القوانين حتى يظهرون بمظهر القوة" وتابع "القانون يجب أن يضبط هؤلاء، حتى لا تتوسع الظاهرة وتصير مقننة في الفضاء العام والخاص".

المصدر: هسبريس