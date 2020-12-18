موظفو السفارة الفرنسية في الجزائر يحيون اليوم العالمي للغة العربية على طريقتهم

في اليوم العالمي للغة العربية، احتفلت السفارة الفرنسية في الجزائر بهذه المناسبة ببث فيديو متعدد الرسائل على "تويتر"، من بينها أشعار جزائرية بلسان السفير الفرنسي فرانسوا غويات.

ومن بين ما ردده السفير، الذي يحسن الكلام نسبيا بالعربية، من الشعر الملحون الجزائري مقاطع من القصيدة/الأغنية "يا دزائر يا عاصمة" (يا جزائر يا عاصمة) للمغني الشعبي عبد المجيد مسكود التي تعود إلى بداية التسعينيات الماضية، وأخرى في ذِكر محاسن مدينة قسنطينة، شرق البلاد، وعلمائها وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس "جمعية العلماء المسلمين" الإصلاحية في الثلاثينيات. وثالثة من التراث الغنائي الشعبي التلمساني، في غرب الجزائر، المعروف بـ "الحوفي"، والمتفرع عن جذور أندلسية قبل أكثر من 5 قرون.

شاهدوا كيف يحتفل موظفو سفارة فرنسا بالجزائر بـ #اليوم_العالمي_للغة_العربيةpic.twitter.com/wZXU4gfBag — France en Algérie (@ambafrancealger) December 17, 2020

وجاء على لسان السفير الفرنسي في هذه الأغنية الحوفية الأخيرة، وهو نوع غنائي نسوي في الأصل:

تلمسان يا العاليـة ما أحلاك في السُّكنان

فيك اليمام و الحمـام

والثالث سلطـان

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غير أنه لم يكمل البيت الموالي الذي جاء فيه: فيك القرآن العظيـم يـقراوه الشّبّــان

كما تغنى السفير فرانسوا غويات بأغنية "وهران الباهية"، وهي مدينة قريبة من تلمسان تقع على الساحل الشمالي الغربي من البلاد، وهي أغنية شعبية محبوبة للمغني الجزائري اليهودي "ليلي العباسي" في اشتهرت منذ منتصف القرن 20.

تضمن شريط الفيديو أيضا دعوات للسلام والأخوة ووصف للعلاقات الجزائرية الفرنسية بأنها علاقات "صداقة" و"ثقة" و"شراكة" و"صداقة" و"حوار" و"سلام" مع عرض سريع لبعض مبادئ الجمهورية الفرنسية.

يذكر أن السفير الفرنسي أثار انتقادات بعض السياسيين الجزائريين مؤخرا حيث اتهموه بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية. وطالبت نائبة بالبرلمان باستدعائه من طرف وزارة الخارجية الجزائرية لإعادة الأمور إلى نصابها.

المصدر: صفحة السفارة الفرنسية في الجزائر على "تويتر/وسائل إعلام جزائرية/موقع قناة "الجزيرة" القطرية