صورة سيلفي تشهد على جريمة ارتكبتها فنانة مصرية

كشف نص تحقيقات النيابة المصرية، عن تطورات جديدة في قضية الممثلة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة.

إقرأ المزيد

وقالت المتهمة عند مواجهتها بصورة هاتف محمول كان بحوزتها أثناء الجريمة يوم الحادث 30 مايو الماضى، إن هذه الصورة التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر" وتظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله.

وأجابت المتهمة "مكنتش مصدقة إنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لي أنه توفى".

وبسؤال المتهمة بأن توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف، أجابت "معرفش"، ولم تجب المتهمة عن سؤال النيابة.

وتبين من التحريات أن المتهمة كانت ترتدى ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها.

المصدر: اليوم السابع