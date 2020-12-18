تراجع استهلاك الكحول في روسيا

قال البروفيسور أرتيوم غيل، إنه تم تسجيل انخفاض في استهلاك المشروبات الكحولية في روسيا في الأشهر الأولى من وباء الفيروس التاجي.

وأشار إلى أنه تم خلال ذلك، تسجيل تراجع وتيرة تناول الكحول، وكذلك كمية الكحول المستهلكة.

وأضاف هذا الاستاذ في جامعة سيشينوف الطبية في موسكو، والخبير في منظمة الصحة العالمية، أنه يتم اختبار الفرضية القائلة بأن الانخفاض في استهلاك الكحول في روسيا، كان أقل وضوحا بين الأشخاص الذين أصبح الوباء مصدرا للضغط العصبي.

وتابع البروفيسور القول، إنه يجري أيضا اختبار الفرضية القائلة بأن تواتر وحجم استهلاك الكحول قد تغير بشكل أكبر نتيجة للوباء لدى الرجال مما هو عليه لدى النساء، وأن وتيرة استهلاك الكحول بكميات فردية كبيرة، قد زادت بين السكان الذين تعاطوا الكحول قبل الوباء".

المصدر: تاس