السعودية.. ضجة بعد تداول فيديو لأجنبية تروي موقفا حصل لها مع رجل من قبيلة شمّر

ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية بفيديو لمشاركة أجنبية في رالي حائل الدولي، وهي تروي موقفا حصل لها مع رجل من قبيلة شمّر، أثار إعجابها، وتفاعل معه النشطاء كثيرا.

وقالت المتسابقة في المقطع المتداول إن سيارتها تعرضت لخلل تقني أثناء السباق، حيث نفذ منها الوقود في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة ضمن رالي حائل.

وأضافت أنها توقفت على بعد نحو 200 متر من خيمة بدو، فقررت طلب المساعدة منهم، فسار السائق المساعد إلى الخيمة وقوبل بحفاوة وتعاملوا معه بلطف، ثم زودوه بـ30 لترا من الوقود.

وأشارت المتسابقة إلى أنها أصرت على دفع ثمن البنزين، لكن الرجل البدوي الذي ساعدها رفض ذلك وشعر بالإهانة، فسألته: "هل أنت من قبيلة شمّر؟ قال نعم لماذا؟ كيف عرفتي؟ فردت، أها شمري، أنا أعرف الآن أفهم.."

احدى المتسابقات في #رالي_حائل_الدولي

أجنبية نفذ عليها البنزين ⛽️ ثم جاءها رجل

وزودها بالبنزين فمدت له المال ورفض ذلك

ثم سألته بلغتها الإنجليزية هل أنت شمري ؟

أجابها الرجل : نعم وبكل فخر أنا ( شمري )

ما أجمل الوفاء والكرم من أبناء #حائل وبلادي pic.twitter.com/xenCM2kz6d — مشعل الزاهد 🇸🇦 (@mishal_alzahed) December 14, 2020

من قصص #رالي_حائل الإيطالية كاميليا ضحت بالصدارة من أجل عمل إنساني..

خلص عليها بنزين وبدوي عطاها بنزين ورفض ياخذ الفلوس فبادرته بالسؤال: هل أنت شمري؟ قالتها بلهجة عربية فأجابني بفخر نعم شمري. وقالت سأشارك في الراليات المستقبلية لكن العمل الإنساني ينتهي ما لم نبادر لفعله في حينه pic.twitter.com/knpJ15VnCO — انور بن محمد المحيسن (@almohasen) December 14, 2020

المصدر: RT