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السعودية.. ضجة بعد تداول فيديو لأجنبية تروي موقفا حصل لها مع رجل من قبيلة شمّر

مجتمع

السعودية.. ضجة بعد تداول فيديو لأجنبية تروي موقفا حصل لها مع رجل من قبيلة شمّر
تويتر
المتسابقة
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ضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية بفيديو لمشاركة أجنبية في رالي حائل الدولي، وهي تروي موقفا حصل لها مع رجل من قبيلة شمّر، أثار إعجابها، وتفاعل معه النشطاء كثيرا.

وقالت المتسابقة في المقطع المتداول إن سيارتها تعرضت لخلل تقني أثناء السباق، حيث نفذ منها الوقود في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة ضمن رالي حائل.

وأضافت أنها توقفت على بعد نحو 200 متر من خيمة بدو، فقررت طلب المساعدة منهم، فسار السائق المساعد إلى الخيمة وقوبل بحفاوة وتعاملوا معه بلطف، ثم زودوه بـ30 لترا من الوقود.

وأشارت المتسابقة إلى أنها أصرت على دفع ثمن البنزين، لكن الرجل البدوي الذي ساعدها رفض ذلك وشعر بالإهانة، فسألته: "هل أنت من قبيلة شمّر؟ قال نعم لماذا؟ كيف عرفتي؟ فردت، أها شمري، أنا أعرف الآن أفهم.."

المصدر: RT

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