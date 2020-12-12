فيديو.. مصاب بمتلازمة "داون" يتحدث إلى رئيس البرلمان العراقي

ظهر عدنان الزرفي، المكلف السابق بتشكيل الحكومة العراقية، النائب الحالي في البرلمان العراقي، مع أحد المصابين بمتلازمة "داون" في إحدى مقاهي محافظة النجف.

وطلب الشخص المصاب بمتلازمة "داون" أن يتحدث إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال وجوده إلى جانب الزرفي الليلة الماضي، فاتصل الأخير به، وخلال الاتصال قال النائب الزرفي لرئيس البرلمان العراقي ساخراً: "هذا الشخص يتحدث عنك بسوء".

فرد المواطن على الزرفي: "لا لا غير صحيح. أنت عمي. نخليك على راسنا".

المصدر: RT