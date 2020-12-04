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فيروس كورونا يدخل سمير غانم العزل الصحي

مجتمع

فيروس كورونا يدخل سمير غانم العزل الصحي
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سمير غانم
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أصاب فيروس كورونا المستجد أحد أفراد عائلة الفنان المصري سمير غانم، وأجبرها باقي الأسرة على الدخول في حالة من العزل الصحي.

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مصر.. كشف تفاصيل حالة الفنان سمير غانم الصحية
مصر.. كشف تفاصيل حالة الفنان سمير غانم الصحية

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكوميدي، سمير غانم، أن أسرته عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان زوج ابنته (دنيا)، رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وعن حالته الصحية، ذكر المصدر أن حالة رامي رضوان مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.

وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، قد كشف أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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