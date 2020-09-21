مصر.. كشف تفاصيل حالة الفنان سمير غانم الصحية
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نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية تسجيل صوتي للفنان المصري سمير غانم يتحدث فيه عن حالته الصحية، بعدما تم تداول أنباء عن تدهورها الشديد.
وقال في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".
وأشار غانم إلى أن مطلقي الشائعات "ناس فاضية"، بحسب تعبيره، مضيفا: "هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، يختاروا نجما منحه الله قبول والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته".
المصدر: وسائل إعلام مصرية