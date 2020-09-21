مصر.. كشف تفاصيل حالة الفنان سمير غانم الصحية

نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية تسجيل صوتي للفنان المصري سمير غانم يتحدث فيه عن حالته الصحية، بعدما تم تداول أنباء عن تدهورها الشديد.

وقال في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

وأشار غانم إلى أن مطلقي الشائعات "ناس فاضية"، بحسب تعبيره، مضيفا: "هؤلاء الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، يختاروا نجما منحه الله قبول والناس تحبه ويبدو أن هذا ما يضايقهم فيطلقوا شائعات بشأن وفاته".

المصدر: وسائل إعلام مصرية