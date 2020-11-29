مقتل رجل في تكساس الأمريكية برصاص الأمن في حادث عنف منزلي

أعلنت أجهزة الأمن في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، أن قواتها قتلت رجلا هددها بسكين.

وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان، إن قوة أمنية توجت إلى منزل في بلدة سان أنجيلو (418 كم جنوب غربي دالاس، عاصمة الولاية)، وذلك بعد تلقيها بلاغا بأن رجلا يعتدي على امرأة بالضرب هناك. وتابع البيان أن الشرطيين عثورا في البيت على المرأة والرجل واسمه آدم لي مينديز (38 عاما)، والذي دخل في مشادة معهم وأشهر سكينا. وبعد أن فشل رجال الأمن في إيقاف مينديز، الذي حاول الاقتراب منهم وفي يده السكين، أطلقوا الرصاص عليه.

وأضاف المتحدث أن الرجل نقل إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه، دون أن يكشف عن حالة المرأة وأسماء الشرطيين الضالعين في الحادث.

المصدر: أسوشيتد برس