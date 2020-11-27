لبنان... توقيف رجل انتحل صفة رجل دين ويعمل على تأمين تنقلات سارقي السيارات

أوقفت عناصر قوى الأمن الداخلي في لبنان مواطنا لبنانيا، قام بانتحال صفة رجل دين لتسهيل عمل سارقي السيارات، وتأمين تنقلاتهم على متن سيارته.

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وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنها كمنت للمواطن، وهو من مواليد عام 1972، في منطقة صور الجنوبية، وتم توقيفه وبحوزته ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس، وبطاقة حوزة بانتحال صفة شيخ، وإجازة سوق عمومية، وبطاقة هوية وبطاقة صادرة عن إحدى الجمعيات الصحية، جميعها مزورة.

واعترف بقيامه مرات عدة بنقل أحد المطلوبين بجرم سرقة سيارات وتزوير البطاقات الخمس المذكورة، وانتحال صفة رجل دين لتسهيل مرور الموقوف، مقابل بدل مادي.

كما تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سلب وسرقة سيارات.

المصدر: قوى الأمن الداخلي اللبناني