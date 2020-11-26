محمد رمضان يطلق أغنية جديدة بعد أزمته مع مشاهير إسرائيل

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع من فيديو جديد لأغنية سيطلقها قريبا، وذلك بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مشاهير إسرائيل.

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وقال محمد رمضان في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "‎الأغنية كاملة قريبا جدا على قناتي الرسمية على يوتيوب، أنا التوب ثقة في الله نجاح، محمد رمضان".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: RT